إعلان

بعد ضرب منشآت نووية إيرانية.. "الطاقة الذرية" تُحذر من مخاطر "حادث نووي" في المنطقة

كتب : محمد أبو بكر

10:33 م 27/03/2026

المنشآت النووية بإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، دعوتها لضبط النفس في حرب الشرق الأوسط، بعد أن ضربت إسرائيل منشأتين نوويتين إيرانيتين؛ هما منشأة لإنتاج اليورانيوم الأصفر ومفاعل للماء الثقيل.

وكرر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب منشور للوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، دعوته لضبط النفس العسكري؛ لتجنب أي خطر لوقوع حادث نووي".

وأكدت الوكالة، عدم وجود زيادة في مستويات الإشعاع خارج موقع منشأة إنتاج اليورانيوم الأصفر شهد رضايي نِجاد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

