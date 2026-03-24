أفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، بإصابة 4 أشخاص إثر سقوط شظايا "صاروخ إيراني" على تجمع سكني للبدو في جنوب إسرائيل يفتقر لوجود الملاجئ والمساحات الآمنة الضرورية.

إصابات في "هياكل متنقلة"

أوضحت منظمة "نجمة داوود الحمراء"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصابين هم رجل وصفت حالته بـ "المتوسطة"، وامرأة ورضيعان أُصيبوا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن الشظايا سقطت على ما وصفته بـ "هيكل متنقل" (كرفان) كانت تعيش فيه الأسرة.

غياب "الملاجئ" يضاعف الخطر

سلّط التقرير الضوء على "الوضع المأساوي" في التجمعات البدوية، التي تفتقر عادةً إلى وجود "ملاجئ أو مساحات آمنة"، وهي المرافق التي تنتشر وتتوفر بشكل طبيعي في بقية المناطق والمدن الإسرائيلية، مما يجعل سكان هذه المناطق أكثر عُرضة للخطر المباشر أثناء الهجمات الصاروخية.

تصعيد مستمر واستهداف متكرر

يأتي هذا الحادث في وقت كثفت فيه إيران هجماتها الصاروخية على جنوب إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت المدن الكبرى مثل "ديمونا" و"عراد" إصابات مباشرة أدت إلى جرح أكثر من 100 شخص في المجمل.

وأشار التقرير إلى أن دوي صفارات الإنذار انطلق مجددا في المنطقة ذاتها لتحذير السكان من جولة جديدة من القصف الصاروخي، وذلك بعد وقت قصير من الضربة التي استهدفت التجمع البدوي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.