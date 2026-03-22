"سنتكوم": نواصل ضرب أهداف عسكرية محددة بدقة في إيران

نشرت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، اليوم الأحد، فيديو يوثق ضربها لأهداف عسكرية إيرانية.

قالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "تواصل القوات الأمريكية تركيزها على أهداف عسكرية محددة بدقة لتجريد إيران من قدرتها على استعراض القوة ضد الأمريكيين وجيرانها".

في منشور آخر لسنتكوم، السبت، قال الجنرال براد كوبر، قائد القيادة الأمريكية الوسطى: "قدرات ايران في اضمحلال"، مرفقا منشوره بفيديو لضربات أمريكية على أهداف في إيران.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال السبت، إنه حقق أهدافه في الحرب على إيران، مؤكدا تجاوزه الجدول الزمني لهذه الحرب بأسابيع.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة. أنا لا أريد ذلك"، وفقا لسكاي نيوز.