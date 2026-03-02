إعلان

انفجارات ضخمة تهز تل أبيب.. حزب الله يطلق صورايخ جديدة من لبنان باتجاه إسرائيل

كتب : مصراوي

03:38 ص 02/03/2026

حزب الله يوجه صواريخ نحو تل أبيب

وكالات

أطلق حزب الله اللبناني رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

وفي تطور متزامن، نقلت رويترز سماع دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب دون انطلاق صفارات الإنذار، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الانفجارات أو آلية الرصد والتحذير.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع "انفجارات عنيفة" في وسط إسرائيل، دون تفاصيل فورية بشأن الأسباب أو حجم الأضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة قذائف قادمة من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تطلق صفارات الإنذار وفقاً للإجراءات المتبعة، وفقا لروسيا اليوم.

صواريخ حزب الله حزب الله لبنان انفجار في تل أبيب تل أبيب

