إعلان

إسرائيل تخطط لاستدعاء مئات آلاف الجنود.. وترجيحات باستمرار الحرب لـ3 أسابيع إضافية

كتب : محمود الطوخي

09:25 م 15/03/2026

تقييم أمريكي إسرائيلي يحدد مسار الحرب في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتسارع التقييمات العسكرية والسياسية لتحديد مسار الحرب في إيران، وسط تخطيط أمريكي إسرائيلي لخطوات جديدة وتوقعات متباينة حول موعد انتهاء الصراع.

خطط إسرائيل ضمن مسار الحرب في إيران

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الأحد، إن إسرائيل تعتزم مواصلة حملتها ضد إيران لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، مع وجود آلاف الأهداف المتبقية للهجوم.

وأشار ديفرين، إلى أن إسرائيل مستعدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولديها خطط عمل لعيد الفصح على الأقل بعد حوالي 3 أسابيع، وربما لما بعد ذلك، وهو ما ينعكس بوضوح على مسار الحرب في إيران.

جيش الاحتلال يطالب باستدعاء مئات آلاف الجنود

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن واشنطن وإسرائيل تخططان لخطوات إضافية كبيرة داخل الأراضي الإيرانية قد تؤثر على مسار الحرب في إيران بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر، أن هناك صعوبة في دفع الشعب الإيراني للخروج بأعداد كبيرة إلى الشوارع، مما يمثل إحدى التحديات البارزة، مشيرة إلى أنه يجب إعادة تقييم أهداف ومحددات مسار الحرب في إيران لعدم التقدم بالوتيرة المخطط لها بشكل مسبق.

وفي هذا السياق، طالب جيش الاحتلال ومؤسسة الأمن الإسرائيليين، الحكومة بالتصديق على استدعاء نحو 450 ألف جندي احتياط.

توقعات أمريكية حول مسار الحرب في إيران

على الجانب الأمريكي، قال وزير الطاقة كريس رايت في مقابلة على قناة "إيه بي سي نيوز"، إنه يعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد في الأسابيع القليلة المقبلة، بل قد يكون أقرب من ذلك و"سنشهد انتعاشا في الإمدادات وانخفاض في الأسعار بعد ذلك".

وأيد كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، هذا التوجه في مقابلة على قناة "سي بي إس نيوز"، متحدثا عن نهاية ومستقبل مسار الحرب في إيران بقوله: "نتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاش إيجابي كبير فور انتهاء هذه الأزمة".

وأضاف هاسيت، أن العملية العسكرية سبقت الجدول الزمني الذي توقعته الإدارة، والذي كان من المفترض أن يستمر من 4 إلى 6 أسابيع منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حوادث وقضايا

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
إيران تعلن قصف "وحدة سرية" في سلاح الجو الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن قصف "وحدة سرية" في سلاح الجو الإسرائيلي
إيران تحذّر دول الخليج: واشنطن ستُضحي بكم و"طرد الأمريكيين" هو الحل
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر دول الخليج: واشنطن ستُضحي بكم و"طرد الأمريكيين" هو الحل
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم