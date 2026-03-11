

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة، طالبة من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن، بحسب سكاي نيوز.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، مساء الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفقا للقيادة العامة، فإنه تم منذ بدء الهجوم الإيراني اعتراض وتدمير 106 صاروخا و 176 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله.