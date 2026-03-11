

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

أفاد المالكي باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في محافظة حفر الباطن، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مصدر الهجمات أو حجم الأضرار.

تأتي هذه العمليات الدفاعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية.

هذا، وكانت السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب 4 مصادر مطلعة، جاء هذا التحذير خلال مكالمة بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي قبل يومين من خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قدم فيه اعتذارا لدول الخليج المتضررة من الضربات الإيرانية، وفقا لروسيا اليوم.