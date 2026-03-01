أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن بدء الموجة التاسعة من عمليات "الوعد الصادق 4"، والتي استهدفت مواقع في كافة أنحاء إسرائيل بالإضافة إلى أهداف تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

استهداف وهروب حاملة الطائرات

أكد الحرس الثوري، في بيان له، مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ كروز، مشيرا إلى أنه في أعقاب الهجوم، فرّت حاملة الطائرات من موقع انتشار مهامها باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي.

تدمير رادار منظومة "ثاد"

كما أعلن البيان عن تدمير رادار منظومة "ثاد" (THAAD) التابع لشبكة الدفاع المضاد للصواريخ للكيان الصهيوني في منطقة "الرويس بالإمارات" بشكل كامل، وذلك إثر إصابته بصاروخ "نقطوي" دقيق تابع للقوة الجوية والفضائية للحرس الثوري.

تعطيل سفينة دعم أمريكية

تابع البيان، أن سفينة دعم وتزويد بالوقود تابعة للمجموعة البحرية الأمريكية تعرّضت للقصف بأنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة على عمق 700 كيلومتر من ساحل "تشابهار"، مما أدى إلى تعطيلها وخروجها من دائرة العمليات.

مطاردة الأسطول البحري

اختتم الحرس الثوري الإيراني بيانه، بالتأكيد على أن المنظومات الصاروخية المتقدمة والمضادة للقطع البحرية لا تزال تلاحق وتطارد الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة.

انتقام لمقتل المرشد

يأتي هذا الهجوم الواسع كرد فعل "انتقامي" مباشر بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الهجوم المشترك الأمريكي الإسرائيلي، حيث تعهد الجيش الإيراني بأن تظل نيران الانتقام مستعرة حتى الثأر لرحيل القائد الأعلى.