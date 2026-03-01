

وكالات

نعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، الإمام علي خامنئي، واصفة إياه بالقائد العظيم وولي أمر المسلمين.

وقدمت التعازي للشعب الإيراني وللأمة الإسلامية في بيان رسمي صدر عقب إعلان استشهاده.

وأكد البيان، أن الإرث الذي تركه خامنئي سيبقى منارة تهدي الشعب الإيراني الشجاع وقواته المسلحة، مشددا على أن ذكراه ستظل مصدر إلهام ووحدة وطنية، وأن مسيرته ستستمر عبر من وصفهم بـ"المنتقمين" في صفوف القوات المسلحة.

وتوعدت هيئة الأركان أعداء الأمة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون بقوة وصلابة وبدعم الشعب، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه خامنئي حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء، وفق ما ورد في نص البيان، بحسب روسيا اليوم.