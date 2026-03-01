إعلان

القوات المسلحة الإيرانية تتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي: حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء

كتب : مصراوي

05:22 ص 01/03/2026

القوات المسلحة الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، الإمام علي خامنئي، واصفة إياه بالقائد العظيم وولي أمر المسلمين.

وقدمت التعازي للشعب الإيراني وللأمة الإسلامية في بيان رسمي صدر عقب إعلان استشهاده.

وأكد البيان، أن الإرث الذي تركه خامنئي سيبقى منارة تهدي الشعب الإيراني الشجاع وقواته المسلحة، مشددا على أن ذكراه ستظل مصدر إلهام ووحدة وطنية، وأن مسيرته ستستمر عبر من وصفهم بـ"المنتقمين" في صفوف القوات المسلحة.

وتوعدت هيئة الأركان أعداء الأمة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون بقوة وصلابة وبدعم الشعب، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه خامنئي حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء، وفق ما ورد في نص البيان، بحسب روسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة الإيرانية تتوعد بالانتقام مقتل خامنئي استسلام الأعداء الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
شئون عربية و دولية

ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)