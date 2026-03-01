

وكالات

أعلنت الرئاسة الإيرانية، استشهاد قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي لن تبقى بلا رد.

واعتبرت الرئاسة الإيرانية في بيان رسمي، أن خامنئي كان قدوة في الإيمان والجهاد والمقاومة، وأنه على مدى أكثر من 37 عاما من قيادته قاد جبهة الإسلام بشجاعة وإيمان راسخ، وافتتح فصلا جديدا في مسار الحكم في التاريخ الإسلامي، بحسب نص البيان.

ووصفته الرئاسة بأنه إمام الوعود الصادقة وإمام الأمل والاقتدار، مؤكدة أنه سيبقى في ذاكرة أنصاره إلى جانب اسم روح الله الخميني.

كما عدد البيان ما اعتبرها سماته البارزة، من الحكمة وبعد النظر والإيمان العميق والشجاعة والمعرفة الدينية الواسعة.

وأعلن مجلس الوزراء الإيراني الحداد العام لمدة 40 يوما، مع تعطيل رسمي لمدة سبعة أيام، تعبيرا عن الحداد والتضامن مع الشعب الإيراني.

وشدد البيان على أن هذه الجريمة الكبرى لن تمر دون عقاب، متوعدا بأن دم خامنئي سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي.

وأكد أن إيران ستجعل منفذي الجريمة ومن يقف وراءهم يندمون، وأن البلاد ستتجاوز هذه المرحلة بوحدة وطنية وبدعم إلهي، وفق ما جاء في نص البيان، بحسب روسيا اليوم.