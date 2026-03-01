إعلان

الحرس الثوري: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

كتب : مصراوي

04:44 ص 01/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سيطلق بعد قليل أعنف عملياته الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وأصدرت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، بيانا رسميا، أعلنت فيه مقتل المرشد علي خامنئي، متعهدة بأن هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب، في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.

ونعت الحكومة في بيان مقتل المرشد الأعلى "إثر الهجوم الوحشي الذي شنته حكومة أمريكا والكيان الصهيوني"، معتبرة أن ما جرى جرم عظيم سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي".

وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 40 يوما، وعطلة رسمية لمدة 7 أيام، داعية الإيرانيين إلى التماسك والوحدة في ما وصفته بالمحنة العصيبة.

وأضاف البيان أن "دم هذا القائد لن يذهب هدرا"، مؤكدا أن إيران "ستجعل مرتكبي هذه الجريمة يندمون"، مشددا على أن البلاد "ستجتاز هذه المرحلة بصوت واحد وقلب واحد".

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل أعنف العمليات الهجومية القواعد الأمريكية

