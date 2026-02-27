إعلان

الصين تطالب مواطنيها في إسرائيل بتعزيز استعدادهم للطوارئ بسبب المخاطر الأمنية بالمنطقة

كتب : مصراوي

05:25 م 27/02/2026

السفارة الصينية في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب- (د ب أ)

طالبت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها المقيمين في البلاد بتعزيز إجراءاتهم الأمنية واستعدادهم للطوارئ، مشيرةً إلى "تزايد المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط".

وقالت السفارة في بيان لها، إنه يتعين على المواطنين الصينيين المقيمين في إسرائيل أن يتابعوا عن كثب التطورات والمعلومات الجديدة التي تنشرها السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أنه يجب على المواطنين أيضا الامتناع عن السفر خارج مقار إقامتهم إلا للضرورة،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، نصحت الصين رعاياها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين في البلاد على الإخلاء في أقرب وقت ممكن، مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

كانت السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت أيضا موظفيها، اليوم الجمعة، أن بإمكانهم مغادرة البلاد، وحثت أي شخص يفكر في الرحيل على القيام بذلك فورا.

كان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح بأن الولايات المتحدة أمرت الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم بمغادرة لبنان.

وجاءت هاتان الخطوتان في ظل تصاعد التوترات مع إيران مع التهديد بضربة عسكرية محتملة وشيكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل السفارة الصينية في إسرائيل الشرق الأوسط الصين إيران طهران وواشنطن ضربة عسكرية محتملة إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
5 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش"الليلة"
دراما و تليفزيون

5 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش"الليلة"
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
بعد واقعة "علم الكيان".. 3 عقوبات رادعة تنتظر "مهندس كرداسة"
حوادث وقضايا

بعد واقعة "علم الكيان".. 3 عقوبات رادعة تنتظر "مهندس كرداسة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان