إعلان

روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا بمحاولة تزويد أوكرانيا بقنبلة نووية.. وباريس: تفتقر للأدلة

كتب : محمود الطوخي

10:54 م 26/02/2026

روسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهمت الاستخبارات الروسية، فرنسا والمملكة المتحدة بمحاولة نقل "قنبلة نووية" إلى أوكرانيا لفرض شروط أفضل لإنهاء الحرب.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، إن بريطانيا وفرنسا تدركان صعوبة تحقيق نصر عسكري تقليدي على روسيا في الوقت الراهن.

وأشار البيان الروسي، إلى أن النخب في لندن وباريس تعتقد أن امتلاك كييف لـ"سلاح خارق" أو قنبلة نووية سيمكنها من فرض شروط أفضل لإنهاء القتال، مشيدا بموقف برلين التي رفضت المشاركة فيما وصفه بـ"المغامرة الخطيرة" التي تهدد الاستقرار الأوروبي والأمن والسلم الدوليين.

تفاصيل الرؤوس النووية

وأوضحت الاستخبارات الروسية، أن لندن وباريس تعملان على تزويد كييف بمكونات وتقنيات نووية سرية، تشمل أنظمة إيصال متطورة ومعدات أوروبية دقيقة.

وأشار التقرير، إلى أن الخبراء يدرسون استخدام الرأس الحربي الفرنسي "TN75" صغير الحجم، والمخصص للصواريخ الباليستية "M51.1" التي تطلق من الغواصات، كخيار محتمل لتسليح القوات الأوكرانية.

انتهاك القانون الدولي

وحذّرت الاستخبارات الروسية في بيانها، من أن هذه الخطط تمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتؤدي لتقويض النظام العالمي لمنع الانتشار.

واتهمت موسكو، القوى الغربية بمحاولة إظهار حصول أوكرانيا على هذه الأسلحة وكأنه نتاج تطوير محلي للتهرب من المسؤولية الدولية.

مع ذلك، أكدت موسكو أن التصرفات الفرنسية البريطانية المتهورة تجد معارضة من "عقلاء" داخل الأوساط العسكرية والدبلوماسية الأوروبية المدركين لحجم الخطر الوجودي.

نفي فرنسي وصمت بريطاني

في المقابل، ردت فرنسا اليوم الخميس على ما وصفته بـ"الاتهامات الروسية التي لا أساس لها من الصحة"، بمساعدة أوكرانيا في الحصول على "قنبلة قذرة".

ووصفت الخارجية الفرنسية "الادعاءات" الروسية بأنها أحدث مثال على حملات التضليل الممنهجة التي تهدف لتشويه الحقائق في ذكرى مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب، مؤكدة "زيف الرواية التي روج لها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيانه الذي افتقر لأي أدلة موثوقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستخبارات الروسية فرنسا المملكة المتحدة أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
مي عمر تخرج من السجن وأحمد مجدي ينفصل عن جوري بكر.. أحداث مثيرة في الحلقة
دراما و تليفزيون

مي عمر تخرج من السجن وأحمد مجدي ينفصل عن جوري بكر.. أحداث مثيرة في الحلقة
هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
جنة الصائم

هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
سفرة رمضان

على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة