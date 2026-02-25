إعلان

ترامب: الحكومة الأمريكية معنية بالمواطنين الأمريكيين وليس المهاجرين غير الشرعيين

كتب : مصراوي

05:09 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال خطاب حالة الاتحاد، إن الحكومة الأمريكية معنية بالمواطنين الأمريكيين وليس المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد ترامب، أن تهريب مخدر "الفنتانيل" القاتل عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بنسبة بلغت 56% خلال عام واحد.

وقال ترامب، إنه سيمنح لاعب منتخب الولايات المتحدة للهوكي كونور هيلليبويك وسام الحرية الرئاسي.

وشدد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن بلادنا عادت أقوى من أي وقت مض، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا"، مؤكدا أن نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية.

دونالد ترامب ترامب الحكومة الأمريكية المواطنين الأمريكيين حالة الاتحاد خطاب حالة الاتحاد

