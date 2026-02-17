إعلان

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا واسعًا (فيديو)

كتب : مصراوي

03:27 م 17/02/2026

تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا

وكالات
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا يتحدث عن أعمال جيش الاحتلال في قطاع غزة، ويقول أنه لا يقتصر على اغتيال المدنيين من نساء وأطفال، بل يشمل حالات اغتصاب، ما أثار موجة غضب واسعة.

وظهر الجندي خلال بث مباشر على تطبيق "تيك توك" مع يوتيوبر أمريكي، مستعرضًا مشاهد الدمار في المنطقة، ووصف الوضع قائلاً إن معظم المباني قد تهدمت، وأكد أن الجيش مسؤول عن ذلك.

وفي حديث عن الأطفال في القطاع، عرض صورة لطفل يحمل سلاحًا وقال إنها التقطت من أحد المنازل.
تفاقم الحوار حين ناقش اليوتيوبر تأثير الهجمات على المدنيين، مشيرًا إلى أن الأطفال المسلحين لا يُلامون على دفاعهم عن أنفسهم.

ورد الجندي بأن الجيش قتل نساء وأطفالًا، وأضاف: "لا تقلق نحن نغتصبهم أيضًا"، في تصريحات صادمة أثارت استنكار المتابعين.
وعبر مستخدمو منصات التواصل عن صدمتهم، واعتبر بعضهم أن الفيديو يعكس الإفلات من العقاب والانتهاكات المستمرة التي يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها.


ورأى آخرون أن التصريحات تكشف فجوة بين الصورة الرسمية التي تحاول إسرائيل عرضها عالميًا وبين الممارسات على الأرض.
وأشار ناشطون إلى أن انتشار الفيديو أعاد المطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لضمان مساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة، ووقف الإفلات من العقاب الذي وصفوه بأنه شجع على تكرار هذه الممارسات.
ويأتي الفيديو في ظل تقارير حقوقية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2025، الذي وثّق مقتل وإصابة وتهجير مئات الآلاف من المدنيين في غزة والضفة الغربية، ووصف الانتهاكات بأنها على نطاق غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

تصريحات جندي إسرائيلي جرائم إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

