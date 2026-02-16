

وكالات

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجومه على حزب "فرنسا الأبية" متهما إياه بتبني تعابير معادية للسامية تتعارض مع مبادئ الجمهورية، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قيادات الحزب.

قال ماكرون في مقابلة مع إذاعة "راديو جي" المجتمعية اليهودية في فرنسا: "ألاحظ أن مواقفهم، وخصوصا في ما يتعلق بمعاداة السامية، تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية"، متحدثا عن تعابير معادية للسامية تظهر بوضوح لدى هذا الحزب اليساري.

وردا على هذه الاتهامات، اعتبر منسق الحزب مانويل بومبار، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية تصنيف المعارضين السياسيين.

وشدد بومبار على أنه لم تتم إدانة أي ناشط في حزب فرنسا الأبية بتهمة معاداة السامية، ولم يُدلِ أي منهم بتعابير معادية للسامية.

وفي سياق متصل، انتقد ماكرون حزب "التجمّع الوطني" (اليمين المتطرف)، مشيرا إلى أن البرلمانيين يبدون بالطريقة نفسها تعابير ويدافعون عن أفكار تتعارض مع مبادئ الجمهورية، على حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تعهد ماكرون، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن تقترح حكومته قانونا ينص على عقوبة عدم الأهلية الإلزامية للمسؤولين المنتخَبين المدانين بـ"أفعال وتصريحات معادية للسامية أو عنصرية أو تمييزية"، وفقا لروسيا اليوم.