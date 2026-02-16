إعلان

ماكرون يتهم حزب فرنسا الأبية بمعاداة السامية.. والأخير يرد: ليس من حق الرئيس تصنيف المعارضين

كتب : مصراوي

02:35 ص 16/02/2026

إيمانويل ماكرون

وكالات

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجومه على حزب "فرنسا الأبية" متهما إياه بتبني تعابير معادية للسامية تتعارض مع مبادئ الجمهورية، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قيادات الحزب.

قال ماكرون في مقابلة مع إذاعة "راديو جي" المجتمعية اليهودية في فرنسا: "ألاحظ أن مواقفهم، وخصوصا في ما يتعلق بمعاداة السامية، تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية"، متحدثا عن تعابير معادية للسامية تظهر بوضوح لدى هذا الحزب اليساري.

وردا على هذه الاتهامات، اعتبر منسق الحزب مانويل بومبار، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية تصنيف المعارضين السياسيين.

وشدد بومبار على أنه لم تتم إدانة أي ناشط في حزب فرنسا الأبية بتهمة معاداة السامية، ولم يُدلِ أي منهم بتعابير معادية للسامية.

وفي سياق متصل، انتقد ماكرون حزب "التجمّع الوطني" (اليمين المتطرف)، مشيرا إلى أن البرلمانيين يبدون بالطريقة نفسها تعابير ويدافعون عن أفكار تتعارض مع مبادئ الجمهورية، على حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تعهد ماكرون، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن تقترح حكومته قانونا ينص على عقوبة عدم الأهلية الإلزامية للمسؤولين المنتخَبين المدانين بـ"أفعال وتصريحات معادية للسامية أو عنصرية أو تمييزية"، وفقا لروسيا اليوم.

إيمانويل ماكرون ماكرون حزب فرنسا الأبية المعارضة الفرنسية فرنسا الرئيس الفرنسي

