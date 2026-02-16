إعلان

مع اقتراب رمضان.. أطفال غزة: نصنع سعادتنا فلا يأس في أرضنا- صور وفيديو

كتب : مصراوي

02:02 ص 16/02/2026
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان
    أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان

كتب- محمود الطوخي:

قد يبدو المشهد مظلما، تفوح منه رائحة الخراب؛ فعامين وأكثر من الحرب كفيلان بهدم العزائم كما البنيان من حول أصحابها. لكنها غزة، أرض تحارب اليأس كما تحارب مغتصبها.

وبينما يتجهز المسلمون في شتى البقاع لاستقبال شهر رمضان بمختلف العادات والمظاهر، ينبت الأمل في أرض اعتاد أصحابها الدمار وألم الفقدان، فيلتمسون بصيص أمل في "زينة" صُنعت من مخلفات عبوات غازية فارغة، أو سلاسل ضوئية صمدت أمام شهور الحرب.

وبين مساعي البالغين لإسعاد أطفال فقدوا الطمأنينة في عمر مبكر، وسعادة بريئة كست وجوه صغارهم، يبعث الغزيون برسالة مفادها: "هكذا يُصنع الأمل.. وهكذا نصنع سعادتنا. لا يأس في أرضنا".

أطفال غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان شهر رمضان استقبال شهر رمضان غزة أطفال غزة

