دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 فبراير 2026.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استندت المحكمة في دعوتها إلى قرارها السابق رقم (203/ هـ) الصادر بتاريخ 29 رجب 1447هـ، والذي أثبت أن يوم الثلاثاء 1 شعبان 1447هـ الموافق 20 يناير 2026 هو غرة شهر شعبان لهذا العام.

وحثت المحكمة العليا، ممّن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت المحكمة عن أملها فيمن لديه القدرة على الترائي، الاهتمامَ بهذا الأمر والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض؛ "احتسابا للأجر والثواب بالمشاركة، ولما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

ومساء السبت، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن لحظة "الاقتران المركزي" لشهر رمضان ستحدث يوم الثلاثاء 17 فبراير عند الساعة 03:01 مساء بتوقيت مكة المكرمة؛ وهي اللحظة الفلكية التي تعلن بدء دورة قمرية جديدة حول الأرض.

ورصدت الجمعية هلال "نهاية شهر شعبان" صبيحة اليوم الأحد 15 فبراير بوضوح بالعين المجردة؛ نظرا لارتفاعه الجيد وابتعاده الزاوي المناسب عن الشمس.

وأشارت فلكية جدة، إلى إمكانية رصد الهلال مجددا صبيحة الاثنين، إلا أن الظروف ستكون "أقل ملاءمة"؛ بسبب انخفاض ارتفاعه واقترابه الشديد من الأفق، ما يزيد من تأثير التشتت الجوي ويضعف الإضاءة، في مشهد يؤكد استمرار دورة الاقتران الطبيعية قبل دخول الشهر الفضيل.