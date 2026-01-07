إعلان

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لبحث التطورات في الصومال

كتب : مصراوي

02:33 م 07/01/2026

منظمة التعاون الإسلامي

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماعٍ استثنائي لمجلس وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة غرب السعودية، لبحث التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها الصومال.

وأفادت المنظمة ، في بيان اليوم بأن الاجتماع يأتي على خلفية التطورات الأخيرة المتمثلة في إعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمّى إقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة، في خطوة تُعد مساسًا بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف إسلامي موحد إزاء هذه التطورات، والتأكيد للدعم الثابت لسيادة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ، وفقا للمنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة .

وكانت وزارة الخارجية الصومالية أدانت أمس الثلاثاء، بـ "أشد العبارات التوغل غير المصرح به لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا"، مشيرة إلى أن المدينة تعد جزءاً لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ووصل ساعر أمس إلى عاصمة إقليم أرض الصومال في أول زيارة منذ اعتراف إسرائيل بالإقليم.

منظمة التعاون الإسلامي الصومال وزارة الخارجية الصومالية

