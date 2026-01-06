أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أرض الصومال

القاهرة - (د ب أ)

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة هرجيسا الصومالية، في محاولة فاشلة لتمرير خطوة الاعتراف الإسرائيلي بانفصال إقليم شمال غرب الصومال عن الدولة الصومالية.

وكرر أبو الغيط رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الاتحادية، باعتباره انتهاكاً سافراً لوحدة وسيادة الصومال، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذه الخطوة التي جرى رفضها وإدانتها دولياً وعربياً، قد اعتبرها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 2025 باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة موانئ الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

وأضاف أن جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولات خلق بؤر نزاع جديدة في البلاد تقوض استقرارها ووحدتها، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية.