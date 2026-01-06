إعلان

أوكرانيا وحلفاؤها يلتقون اليوم مع مبعوثي ترامب في باريس

كتب : مصراوي

06:11 م 06/01/2026

ميرتس وزيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيلتقي مع ممثلين للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في إطار محادثات رفيعة المستوى مع الحلفاء الغربيين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي لدى وصوله إلى باريس أن المحادثات ستشمل مناقشات مع قادة "تحالف الراغبين"، ومحادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، واجتماعا مع فريق التفاوض الأمريكي.

وتأتي المحادثات في باريس اليوم في إطار أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى التوصل إلى حل للحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" أن كييف تعتمد على "خطوات تضمن الأمن الحقيقي" للشعب الأوكراني.

وحث الحلفاء مجددا على تعزيز دفاعات أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم توقف هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية على الرغم من النشاط الدبلوماسي المكثف في الأسابيع الأخيرة.

وقال زيلينسكي إنه ناقش المسألة بالفعل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأوكراني إن هذا سيكون "الاجتماع الأكثر تمثيلا" لتحالف الراغبين حتى اليوم، حيث سيحضره قادة دول ورؤساء منظمات دولية ووزراء وسفراء.

وأضاف "نحن نقوم بإعداد خطوات سياسية مهمة".

ومن المتوقع أن تشارك 35 دولة في اجتماع "تحالف الراغبين"، وهو تجمع يضم دولا غربية تعمل على إنهاء النزاع المستمر منذ قرابة أربع سنوات.

وبحسب معلومات صادرة من باريس، سيشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تخوضان حربا منذ أن أطلقت موسكو غزوا واسع النطاق في فبراير 2022.

كما يرجح أن تتناول النقاشات دعم الجيش الأوكراني، والتعاون الدفاعي طويل الأمد مع كييف، إضافة إلى مساندة البلاد في حال تعرضها لهجمات جديدة من جانب روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي أوكرانيا مبعوث ترامب قادة أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
زووم

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
شئون عربية و دولية

مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
"تم استئصال المرض".. شوبير يكشف آخر التطورات الصحية لحسن شحاتة
رياضة محلية

"تم استئصال المرض".. شوبير يكشف آخر التطورات الصحية لحسن شحاتة
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
أخبار السيارات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث