في ذكرى تأسيسه.. أمريكا تشيد بخدمة وتضحيات الجيش العراقي

كتب : مصراوي

10:38 ص 06/01/2026

الجيش العراقي

وكالات

بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، أشادت السفارة الأمريكية في العراق بخدمة وتضحيات قوات الجيش والأمن العراقي، بما في ذلك قوات البيشمركة، في الدفاع عن العراق وحماية سيادته.

وأكدت السفارة، في بيان لها، اعتراف الولايات المتحدة بالدور الحيوي الذي اضطلعت به هذه القوات في تحقيق النصر الميداني الذي تحقق بشق الأنفس على تنظيم داعش، وفي دعم استقرار العراق وتعزيز أمنه.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بمواصلة العمل والتعاون مع القوات الأمنية العراقية، في الوقت الذي يواصل فيه العراق جهوده لبناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لشعبه.

الجيش العراقي أمريكا تضحيات الجيش العراقي

