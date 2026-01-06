إعلان

زلزال بقوة 2 ,6 درجة يضرب غربي اليابان

كتب : مصراوي

10:06 ص 06/01/2026

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طوكيو- (أ ب)

ضرب زلزال قوي غربي اليابان، اليوم الثلاثاء، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار كبيرة أو إصابات مهددة للحياة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال، الذي بلغت شدته الأولية 2 ,6 درجة، وقع في مقاطعة شيمانه في شمال غرب اليابان.

ولم تكن هناك مخاطر من حدوث موجة مد عاتية (تسونامي)، إذ أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 10 كيلومترات (2 ,6 أميال) داخل اليابسة.

وتعرضت عاصمة المقاطعة ماتسوئي والمدن المجاورة، بما في ذلك بعض المدن في محافظة توتوري المجاورة، لأشد الهزات.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن إدارات الإطفاء المحلية تلقت عدة بلاغات عن حدوث إصابات طفيفة.

وجرى تعليق حركة شبكة القطارات فائقة السرعة "شينكانسن" أو تأخيرها في المنطقة.

وحذر مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان من احتمال وقوع هزات قوية لاحقة خلال نحو أسبوع.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة النووية إنه لم يتم العثور على أي خلل في محطة شيمانه النووية أو المنشآت المرتبطة بها في المنطقة.

وتقع اليابان فيما يعرف بـ حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال ريختر زلزال يضرب غربي اليابان الأرصاد الجوية اليابانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أخبار مصر

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)