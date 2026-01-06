زلزال بقوة 2 ,6 درجة يضرب غربي اليابان

طوكيو- (أ ب)

ضرب زلزال قوي غربي اليابان، اليوم الثلاثاء، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار كبيرة أو إصابات مهددة للحياة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال، الذي بلغت شدته الأولية 2 ,6 درجة، وقع في مقاطعة شيمانه في شمال غرب اليابان.

ولم تكن هناك مخاطر من حدوث موجة مد عاتية (تسونامي)، إذ أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 10 كيلومترات (2 ,6 أميال) داخل اليابسة.

وتعرضت عاصمة المقاطعة ماتسوئي والمدن المجاورة، بما في ذلك بعض المدن في محافظة توتوري المجاورة، لأشد الهزات.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن إدارات الإطفاء المحلية تلقت عدة بلاغات عن حدوث إصابات طفيفة.

وجرى تعليق حركة شبكة القطارات فائقة السرعة "شينكانسن" أو تأخيرها في المنطقة.

وحذر مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان من احتمال وقوع هزات قوية لاحقة خلال نحو أسبوع.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة النووية إنه لم يتم العثور على أي خلل في محطة شيمانه النووية أو المنشآت المرتبطة بها في المنطقة.

وتقع اليابان فيما يعرف بـ حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل.