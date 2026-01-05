إعلان

مندوبة كولومبيا بالأمم المتحدة تدين العملية العسكرية في فنزويلا

كتب-عبدالله محمود:

07:59 م 05/01/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت المندوبة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة، ليغيا إيلينا إتشيفيري فيليز، العملية العسكرية الأمريكية التي وقعت يوم السبت في فنزويلا، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا واضحا لسيادة البلد واستقلاله وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الاثنين لمناقشة الضربات الجوية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقالت مندوبة كولومبيا بالأمم المتحدة، إنه ما من مبرر لاستخدام القوة بشكل أحادي لارتكاب عمل عدواني وهذه الأفعال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ودهت مندوبة كولومبيا، للتهدئة وعدم اللجوء لاستخدام القوة، مؤكدة أنه يمثل خطرا على المدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي كولومبيا اختطاف مادورو نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026