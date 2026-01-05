مندوبة كولومبيا بالأمم المتحدة تدين العملية العسكرية في فنزويلا

أدانت المندوبة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة، ليغيا إيلينا إتشيفيري فيليز، العملية العسكرية الأمريكية التي وقعت يوم السبت في فنزويلا، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا واضحا لسيادة البلد واستقلاله وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الاثنين لمناقشة الضربات الجوية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقالت مندوبة كولومبيا بالأمم المتحدة، إنه ما من مبرر لاستخدام القوة بشكل أحادي لارتكاب عمل عدواني وهذه الأفعال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ودهت مندوبة كولومبيا، للتهدئة وعدم اللجوء لاستخدام القوة، مؤكدة أنه يمثل خطرا على المدنيين.