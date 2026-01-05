إعلان

سانا: وفد سوري رسمي يشارك في جولة المفاوضات مع إسرائيل

كتب : مصراوي

02:41 م 05/01/2026

أسعد حسن الشيباني

وكالات

يشارك وفد من سوريا، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة، في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي، بتنسيق ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة: "لاستئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيدًا على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض".

وأشارت الوكالة إلى أن "المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط 8/12/2024، ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

أسعد الشيباني وفد سوري المفاوضات مع إسرائيل

