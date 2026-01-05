تحتجز ميليشيا الدعم السريع الإرهابية في السودان 600 امرأة، بعضهن برفقة أطفالهن، في سجن كوريا بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بغرب البلاد. وسط أوضاع إنسانية بالغة السوء، جراء طول أمد فترة الاعتقال وشح مياه الشرب والطعام حسبما ذكر موقع دارفور 24 السوداني المحلي.

ونقل الموقع عن إحدى أفراد الحراسة بمعتقل سجن كوريا قولها إن "أكثر من 600 امرأة يقبعن داخل السجن بتهم التخابر والتعاون مع الجيش السوداني والقوات المشتركة وتحديد إحداثيات الطيران".

وأفادت بوجود معتقلات كن يعملن في الشرطة والجيش ورفضن الانضمام إلى ميليشيا الدعم السريع.

وذكرت أن بعض النساء جرى تحويلهن من المحاكم الأهلية في قضايا ديون، فيما أودعت أخريات بسبب جرائم جنائية ارتكبها أزواجهن، من بينها أربع حالات قتل.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 طفلاً يقيمون داخل المعتقل برفقة أمهاتهم، موضحةً أن المعتقلات جرى توقيفهن من مدن ومناطق في كردفان وشمال ووسط وجنوب دارفور.

وكانت معتقلة سابقة في سجن كوريا أُطلق سراحها قبل نحو شهر قالت إن المعتقل يضم أعداداً كبيرة من النساء موزعات على خمسة عنابر مكتظة، موضحةً أن الوضع الإنساني داخل المعتقل بالغ الصعوبة، حيث تنعدم في بعض الأوقات مياه الشرب وتقل الحصص الغذائية.

وبيّنت أن غالبية المعتقلات تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً، مشيرةً إلى أن بعض الضباط من النساء والرجال يستغلون المعتقلات ذوات القضايا البسيطة في أعمال منزلية مثل النظافة وغسيل الملابس.