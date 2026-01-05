

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتفيذ ضربة ثانية على فنزويلا إذا إذا لم يتصرفوا بشكل جيد.

وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن، قال ترامب: "إذا لم يتصرفوا بشكل جيد، فسيتلقون ضربة ثانية"، مشيرا إلى أن العملية الأولى التي نفذتها بلاده قد حققت أهدافها المبدئية.

وقال إن بلاده لا تتوقع الحاجة لتنفيذ هجوم ثان في فنزويلا حاليا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ذلك سيكون حتميا إذا لم يتم التعامل مع الوضع بما يرضي الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تكتفي بتغيير النظام في فنزويلا، بل ستسعى لإصلاح البلاد وإدارتها بما يضمن استقرارها الاقتصادي والسياسي.

وأوضح: "هذه فنزويلا إنها في منطقتنا"، مستشهدا بعقيدة "دون روهيو" التي تدعو إلى ضمان وجود دول محيطة بالولايات المتحدة تكون قابلة للحياة وناجحة، حيث يسمح للموارد مثل النفط بالتدفق بحرية.

وأضاف ترامب: سندير فنزويلا ونصلحها، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في البلاد في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل الآن مع أشخاص أدوا اليمين الدستورية للتو، في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد العملية العسكرية.

ورغم التهديدات، أعرب ترامب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك حاجة لتنفيذ هجوم ثانٍ في فنزويلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة تماما لأي سيناريو طارئ، لكنه يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح حاليا.

على الصعيد الاقتصادي، كشف ترامب أن إدارة بلاده تركز بشكل كبير على إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا، معربًا عن أمله في عودة شركات النفط الأمريكية للعمل في القطاع قريبًا.

وشدد على أن هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية أوسع لضمان استقرار الاقتصاد الفنزويلي واستفادة الولايات المتحدة من موارده الطبيعية، وفقا لروسيا اليوم.