وكالات

تساءل عضو مجلس النواب الأمريكي رو خانا تعليقا على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "ما العمل إذا أراد رئيس الصين اعتقال قائد تايوان أو حاول بوتين اعتقال زيلنسكي؟".

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أنه تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب خلال منشور على منصته تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً في منتجع مارالاغو.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سماع أصوات انفجارات متتالية، ترافقت مع تصاعد أعمدة من الدخان في عدد من أحياء المدينة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، واعتبر ما جرى هجمات تهدف – بحسب وصفه – إلى تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعدنية.