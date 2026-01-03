إدارة ترامب تُبلغ قيادة الكونجرس بعملية مادورو



وكالات

قال مصدر أمريكي مطلع صباح السبت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بإخطار قيادة الكونجرس واللجان الرئيسية بشأن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد وقوعها.

وكان المبرر الذي قدمته الإدارة هو سلطة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، والتي تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

في وقت سابق من صباح اليوم، نشر السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي من ولاية يوتا على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبره أن هذا الإجراء كان في خدمة حماية الأفراد الأمريكيين الذين يسعون لاعتقال مادورو وهو قانوني بموجب المادة الثانية.

في العمليات العسكرية الأمريكية السابقة، قامت الإدارات الرئاسية بإخطار قادة الكونجرس قبل الحدث، لكن إدارة ترامب غالباً لم تفعل ذلك.

صرحت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، لمجلة فانيتي فير في مقابلة سابقة بأن الضربات الأمريكية في فنزويلا ستتطلب موافقة الكونجرس.