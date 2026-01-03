إعلان

وزير الدفاع الفنزويلي: تعرضت بلادنا لعدوان إجرامي

كتب : مصراوي

12:21 م 03/01/2026

الجيش الوطني البوليفاري الفنزويلي

وكالات

أعلن الجيش الوطني البوليفاري الفنزويلي، اليوم السبت، أن الشعب الفنزويلي تعرّض في الساعات الأولى من صباح اليوم لأكثر عدوان عسكري إجرامي من قبل حكومة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الشرف والواجب والتاريخ يستدعون الجميع للدفاع عن الوطن.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة يُعد أكبر هجوم تتعرض له فنزويلا، مؤكداً أن الشعب متماسك وسيقاوم من أجل وقف العدوان الأميركي.

وأضاف وزير الدفاع الفنزويلي: أعلنا التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام.

وشدد على أن فنزويلا ستواصل الدفاع عن شعبها، مؤكداً أنه لا مساومة على حرية واستقلال البلاد.

