سي. بي. إس نيوز: قوات دلتا اعتقلت مادورو

وكالات

قالت شبكة "سي. بي. إس. نيوز" إن قوات دلتا اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقبل قليل قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا، واعتقلت ورئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وجرى ترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا".

وأضاف ترامب أن العملية نُفذت "بنجاح"، دون صدور تعليق فوري من الحكومة الفنزويلية بشأن هذه التصريحات.

وفي وقت سابق سمعت أصوات تحليق طائرات حربية ودوي انفجارات، مع تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث وقعت الانفجارات في مناطق متباعدة في المدينة.