إعلان

سي. بي. إس نيوز: قوات دلتا اعتقلت مادورو

كتب : مصراوي

12:11 م 03/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
قالت شبكة "سي. بي. إس. نيوز" إن قوات دلتا اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقبل قليل قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا، واعتقلت ورئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وجرى ترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا".

وأضاف ترامب أن العملية نُفذت "بنجاح"، دون صدور تعليق فوري من الحكومة الفنزويلية بشأن هذه التصريحات.

وفي وقت سابق سمعت أصوات تحليق طائرات حربية ودوي انفجارات، مع تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث وقعت الانفجارات في مناطق متباعدة في المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي دونالد ترامب الرئيس الأميركي فنزويلا قوات دلتا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان