وزير الخارجية الفنزويلي: نرفض العدوان على بلادنا

وكالات

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان إدواردو جيل، إن الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة وتهدد السلام والاستقرار الدوليين، مؤكدا: نرفض العدوان على بلادنا وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة، مشيرا إلى أن أمريكا هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تستهدف أحياء سكنية والبنية التحتية.

وأوضح أن الهجمات تستهدف مواقع مدنية وعسكرية وأصابت وسط مدينة كاراكاس، لافتا إلى أن الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأكد أن فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها، كما تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها.

وشدد على أن ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع، معتبرا أن الهجوم الحالي هو عدوان من قبل الإمبريالية الأميركية، وأن بلاده ستواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع.

وقال إن جمهورية فنزويلا ترفض بشدة العدوان العسكري الخطير الذي شنته الحكومة الأميركية، وتدين بشدة العدوان العسكري الخطير الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية عليها.

وأوضح أن الهدف من الهجوم على بلادنا هو الاستيلاء على ثرواتنا خاصة النفط والغاز، وأن الهدف من الهجوم هو الاستيلاء على الثروات الفنزويلية الإستراتيجية.

وأضاف أن الحكومة تدعو جميع القوى الوطنية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة العامة، مؤكدا أنه سيتم رفع الشكاوى المناسبة أمام مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية للتصدي للعدوان.

وأشار إلى أن الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد والانتقال للقتال المسلح، كما أمر بنشر فوري لجميع قوات الدفاع الشعبي في كافة أرجاء البلاد.

وسمع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، فضلًا عن تصاعد أصوات تحليق طائرات حربية فوق العاصمة الفنزويلية.