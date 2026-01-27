إعلان

وزير الخارجية السعودي يعلق على أهمية العلاقات مع الإمارات لاستقرار المنطقة

كتب : مصراوي

10:03 ص 27/01/2026

الأمير فيصل بن فرحان

وكالات

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الإثنين، على أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود "اختلافات في الرؤى" بين البلدين بشأن الملف اليمني.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عقب لقائهما في وارسو: "بخصوص العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة هي من وجهة نظرنا ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، والمملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات بوصفها شريكاً مهماً ضمن مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "وفيما يتعلق باليمن... هناك اختلافات في الرؤى، وقد قررت دولة الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد إذا كان هذا هو الحال فعلاً، وإذا كانت قد سحبت جميع قواتها بالكامل في اليمن، فالمملكة ستتحمل المسؤولية، وأعتقد أن ذلك سيشكل أحد الأسس الرئيسية لضمان استمرار العلاقة بشكل قوي ومتواصل، بما يخدم مصالح دول المنطقة كافة".

واستقبل الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، بالقصر الرئاسي في وارسو، الأمير فيصل بن فرحان، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين، كما ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي العلاقات السعودية الإماراتية وزير الخارجية البولندي

