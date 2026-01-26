سوريا: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية

دمشق- (د ب أ)

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بمحافظة حمص السورية، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة البريج.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين عن مصدر أمني قوله إن القوى الأمنية اعترضت سيارة من نوع "شيفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة ار بي جي ، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة بي كي أس .

وأشار إلى مداهمة وكر العصابة وتم العثور فيه على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.

وجدد وزارة الداخلية تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين.