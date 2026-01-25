حريق ضخم بمبنى في نيويورك يسفر عن قتيل و14 جريحاً وإخلاء 150 شقةً

وكالات

تسبب انفجار غاز في اندلاع حريق بمبنى شاهق الارتفاع في منطقة "برونكس" بمدينة نيويورك.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن شخصا لقي حتفه وأصيب 14 آخرون، أحدهم في حالة حرجة، وتم نقل الجميع حسبما ورد إلى المستشفيات المحلية، كما أصيب أحد رجال الإطفاء، بيد أن إصابته ليست حرجة، واضطرت السلطات لإخلاء حوالي 150 شقة سكنية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السلطات قولها إنه جرى استدعاء إدارة الإطفاء إلى المجمع المكون من 17 طابقا خلال الليل بعد الإبلاغ عن رائحة غاز هناك.