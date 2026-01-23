إعلان

بعد طلب أمريكا.. المجلس الرئاسي الحاكم في هايتي يوافق على عزل رئيس الوزراء

كتب : مصراوي

09:57 م 23/01/2026

هايتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب )

صوتت أغلبية من أعضاء المجلس الرئاسي الحاكم في هايتي بالموافقة على عزل رئيس الوزراء مع تفاقم حالة الفوضى السياسية.

وتعمقت بذلك الأزمة السياسية في هايتي اليوم الجمعة، عندما أعلن إدجار لوبلان فيلس عضو المجلس أن غالبية الأعضاء صوتوا على إقالة رئيس الوزراء المكلف أليكس ديدييه فيس-آيميه.

أعلن لوبلان فيلس ذلك في مؤتمر صحفي وإلى جانب زميله في المجلس ليزلي فولتير، متحديا نداءات الحكومة الأمريكية بالحفاظ على الاستقرار في قيادة البلاد.

وقال لوبلان إن المجلس سيستبدل فيس-آيميه في غضون 30 يوما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان زعيم المجلس الحالي، لوران سان-سير، يؤيد عزل رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، السلطات في هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير المقبل.

أكد روبيو خلال تصريحات إعلامية، أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي لإعادة الاستقرار السياسي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين وتطبيق القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هايتي إدجار لوبلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
أخبار مصر

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
زووم

بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟