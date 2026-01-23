(أ ب )

صوتت أغلبية من أعضاء المجلس الرئاسي الحاكم في هايتي بالموافقة على عزل رئيس الوزراء مع تفاقم حالة الفوضى السياسية.

وتعمقت بذلك الأزمة السياسية في هايتي اليوم الجمعة، عندما أعلن إدجار لوبلان فيلس عضو المجلس أن غالبية الأعضاء صوتوا على إقالة رئيس الوزراء المكلف أليكس ديدييه فيس-آيميه.

أعلن لوبلان فيلس ذلك في مؤتمر صحفي وإلى جانب زميله في المجلس ليزلي فولتير، متحديا نداءات الحكومة الأمريكية بالحفاظ على الاستقرار في قيادة البلاد.

وقال لوبلان إن المجلس سيستبدل فيس-آيميه في غضون 30 يوما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان زعيم المجلس الحالي، لوران سان-سير، يؤيد عزل رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، السلطات في هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير المقبل.

أكد روبيو خلال تصريحات إعلامية، أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي لإعادة الاستقرار السياسي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين وتطبيق القانون.