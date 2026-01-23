إعلان

حالة تأهب فى إسرائيل وسط توقعات بهجوم عسكري أمريكي على إيران

كتب-عبدالله محمود:

09:50 م 23/01/2026

إيران وإسرائيل وامريكا

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القوات الأمريكية تواصل حشدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن عملية نشر هذه القوات يتوقع أن تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت القناة العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل تدرك أن المسار الأرجح في المرحلة الحالية هو تنفيذ هجوم عسكري أمريكي على إيران، وليس الذهاب نحو مسار تفاوضي مع النظام الإيراني، رغم التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إجراء محادثات.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن تل أبيب لا تزال في حالة تأهب ويقظة تامة تحسباً لهجوم أمريكي محتمل على إيران، في ظل قناعة داخل المؤسسة الإسرائيلية بأن الخيار العسكري هو الأكثر ترجيحاً.

وفي هذا السياق، يخشى الجهاز الدفاعي الإسرائيلي من سيناريو سوء تقدير، إذ قد تعتقد إيران أن قرار الهجوم الأمريكي قد اتُخذ بالفعل، ما قد يدفعها إلى شن هجوم استباقي ضد إسرائيل.

وفي سياق أخر، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض الدول في المنطقة اليوم وغدًا السبت، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة على خلفية التحركات الأمريكية والتهديد بالهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام.

وأوضح ترامب، خلال تصريحات إعلامية أمس الخميس، أنه كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي.

