"مسيئة ومروعة ".. بريطانيا تنتقد تصريحات ترامب بشأن قوات الناتو

كتب : مصراوي

07:29 م 23/01/2026

دونالد ترامب

(أ ب)

حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم اعتذار عن تصريحاته الكاذبة بأن قوات من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" – بخلاف القوات الأمريكية – ابتعدت عن الخطوط الأمامية خلال الحرب في أفغانستان.

وقال ستارمر: "لن أنسى أبدا شجاعتهم وبسالتهم والتضحيات التي قدموها من أجل وطنهم".

وأضاف "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مسيئة ومروعة على نحو صريح، ولا أستغرب أنها سببت ألما كبيرا لأسر الذين قُتلوا أو جُرحوا، وفي الواقع على مستوى البلاد بأسرها".

دونالد ترامب قوات الناتو حلف الناتو أفغانستان كير ستارمر

