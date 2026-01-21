قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الحركة قدّمت كل ما لديها من معطيات تتعلق بجثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاملت بإيجابية مع مختلف الجهود المبذولة للبحث عنه.

وأوضح قاسم في تصريحات لشبكة قنوات "الجزيرة" أن الاحتلال الإسرائيلي عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق تقع خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مشيرًا إلى أن الحركة تضع الوسطاء بصورة مباشرة على ما تبذله من جهود، بالتنسيق مع فصائل المقاومة، للوصول إلى الجثمان.

وأكد أن حماس مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي مساعٍ من شأنها المساعدة في العثور على جثمان الأسير الأخير، متهمًا إسرائيل بتعمّد استغلال عدم العثور عليه للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.