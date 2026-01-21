إعلان

حماس: إسرائيل تستغل عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى

كتب- محمد جعفر:

12:28 ص 21/01/2026

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الحركة قدّمت كل ما لديها من معطيات تتعلق بجثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاملت بإيجابية مع مختلف الجهود المبذولة للبحث عنه.
وأوضح قاسم في تصريحات لشبكة قنوات "الجزيرة" أن الاحتلال الإسرائيلي عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق تقع خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مشيرًا إلى أن الحركة تضع الوسطاء بصورة مباشرة على ما تبذله من جهود، بالتنسيق مع فصائل المقاومة، للوصول إلى الجثمان.
وأكد أن حماس مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي مساعٍ من شأنها المساعدة في العثور على جثمان الأسير الأخير، متهمًا إسرائيل بتعمّد استغلال عدم العثور عليه للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.

حازم قاسم جثمان أسير إسرائيلي اتفاق غزة حماس

