"لا أحد يريده سيغادر منصبه قريبا".. ترامب يرد على رفض ماكرون الانضمام إلى مجلس غزة

كتب : مصراوي

09:57 ص 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم الانضمام إلى "مجلس السلام" الهادف إلى إعادة إعمار غزة، قائلًا إن "لا أحد يريده".

وقال ترامب للصحفيين يوم الإثنين قبل صعوده للطائرة وتوجهه إلى ميامي: "حسنًا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبًا جدًا، كما تعلمون، لذا فهذا لا بأس به".

وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "سأفرض رسومًا جمركية بنسبة 200% على نبيذه وشمبانياه، وسينضم عندها. لكنه ليس مضطرًا للانضمام".

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقطة شاشة من رسالة وصلته من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس ماكرون لترامب إنه يستطيع عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر الخميس، وأنه لا يفهم ما الذي يفعله ترامب "في جرينلاند".

وبحسب الرسائل، قال ماكرون للرئيس الأمريكي إنه يستطيع دعوة الأوكرانيين و الدنماركيين والسوريين والروس للمشاركة على هامش الاجتماع، كما دعا ترامب لتناول العشاء معه في باريس يوم الخميس.

ولم تكن ردود ترامب، جزءًا من لقطة الشاشة التي نشرها.

وبحسب رويترز فإنه حتى الآن لم يرد البيت الأبيض والإليزيه على طلب التعليق. وقال مصدر مقرب من ماكرون إن الرسالة النصية التي شاركها ترامب كانت أصلية.

دونالد ترامب ماكرون يرفض الانضمام إلى مجلس غزة مجلس السلام لإعادة إعمار غزة إيمانويل ماكرون

