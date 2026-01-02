قال مستشار الرئيس اليمني عبدالملك المخلافي، إن ما وصفها بمغامرة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي تمثل هروبًا إلى الأمام ومحاولة لتصدير الأزمة بدلًا من تحمّل تبعاتها.

وأكد المخلافي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، أنه ليس من حق الزبيدي إعلان فترة انتقالية، مشددًا على أن المجلس الانتقالي مكوّن سياسي صغير لا يمثل القضية الجنوبية ولا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات سيادية.

وأوضح مستشار الرئيس اليمني، أن ما جرى في حضرموت والمهرة كان خطوة في الظلام أقدم عليها المجلس الانتقالي، لافتًا إلى أن العناصر المتورطة في أعمال إجرامية ستُحال إلى المحاكمة.

وأضاف مستشار الرئيس اليمني، أن الرئيس رشاد العليمي يتابع عملية استعادة المعسكرات في حضرموت بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى أن مدينة سيئون باتت تحت السيطرة الكاملة لقوات درع الوطن.

ودعا المخلافي عناصر المجلس الانتقالي إلى إلقاء السلاح والانخراط في مسار الدولة، مؤكدًا أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار والشراكة.

وحذر مستشار الرئيس اليمني، من استمرار إغلاق مطار عدن الدولي، واعتبر ذلك تعطيلًا لمرفق سيادي وخرقًا للدستور والقانون ولقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل بحزم مع قوات المجلس الانتقالي على خلفية الأحداث التي شهدتها حضرموت.