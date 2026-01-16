إعلان

ولي عهد إيران السابق يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لإسقاط النظام الإيراني

كتب : مصراوي

07:16 م 16/01/2026

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

كتب-عبدالله محمود:

دعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل مساعدة المحتجين على الإطاحة بحكم رجال الدين.

وقال بهلوي خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية على طهران، من أجل إسقاط حكم رجال الدين، قائلاً:"حان الوقت الآن لكي ينضم المجتمع الدولي إلى الشعب الإيراني بشكل كامل".

وأكد ولي عهد إيران السابق والمقيم في الولايات المتحدة، أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركا دوليا أكثر حزماً من أجل الإطاحة بالنظام في إيران.

وأشار بهلوي إلى إن قطاعات واسعة من الجيش وقوات الأمن الإيرانية أعلنت ولاءها له سراً، مالبًا من الشعب الإيراني باتخاذ خطوات حاسمة على الأرض.

رضا بهلوي إيران

