أكد ممثل الصين لدى مجلس الأمن سون لي إن، خلال ‌الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في إيران، أن بكين ترفض تهديد استخدام القوة ضد إيران أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال "سون لي إن"، إن الصين تدعو للامتثال بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددًا على معارضته لاستخدام القوة أو التهديد باستعمالها في سياق العلاقات الدولية.

وأشار المندوب الصيني إلى أن إيران دولة مستقلة ذات سيادة، وإن شؤونها يجب أن تحدد بشكل مستقل من قبل الشعب الإيراني.

ودعا ممثل الصين لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة والشعب في إيران في التغلب على الصعوبات الراهنة والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.