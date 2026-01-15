(د ب أ)

قالت متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الخميس، إنه قد يُطلب من ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة بناءً على طلب الدنمارك في حالة حدوث صراع عنيف حول جرينلاند.

وجاءت هذه التعليقات بعد مفاوضات غير حاسمة في واشنطن أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن إقليم جرينلاند جزء من أراضي مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمالي الاطلسي (الناتو)، وبالتالي فهي تندرج من حيث المبدأ تحت بند التضامن المتبادل في المادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، أكدت أن مسألة تطبيق هذا البند ليست مطروحة على الطاولة الآن، حيث أن مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة تعتبر أمرا غير محتمل على الإطلاق لأنه من الاستحالة بمكان، أن يفترض أحد تحدى القوة العسكرية الأقوى في العالم.

ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الجزيرة الشاسعة المساحة الغنية بالموارد إلى بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة تحتاج إلى امتلاك الإقليم لتلبية احتياجاتها الأمنية، التي يرى أنها مهددة من قبل الصين وروسيا.

ويسعى الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنه يمكن حماية جرينلاند بشكل أفضل داخل حلف الناتو.

أرسلت ألمانيا اليوم الخميس قوات إلى جرينلاند، وذلك في ظل تصاعد الجهود الأوروبية لدعم الدنمارك في وجه المطالب الأمريكية بالسيطرة على جرينلاند.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جنودا فرنسيين في طريقهم إلى جرينلاند للمشاركة في " تدريبات مشتركة" تنظمها الدنمارك. وقد أعلنت السويد والنرويج أيضا مشاركتهما.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخرا والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة حيث تجري محاكمته في الولايات المتحدة.