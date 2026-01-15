إعلان

مسؤولة أوروبية: ربما تطلب الدنمارك من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في صراع محتمل بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

10:35 م 15/01/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قالت متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الخميس، إنه قد يُطلب من ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة بناءً على طلب الدنمارك في حالة حدوث صراع عنيف حول جرينلاند.

وجاءت هذه التعليقات بعد مفاوضات غير حاسمة في واشنطن أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن إقليم جرينلاند جزء من أراضي مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمالي الاطلسي (الناتو)، وبالتالي فهي تندرج من حيث المبدأ تحت بند التضامن المتبادل في المادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، أكدت أن مسألة تطبيق هذا البند ليست مطروحة على الطاولة الآن، حيث أن مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة تعتبر أمرا غير محتمل على الإطلاق لأنه من الاستحالة بمكان، أن يفترض أحد تحدى القوة العسكرية الأقوى في العالم.

ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الجزيرة الشاسعة المساحة الغنية بالموارد إلى بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة تحتاج إلى امتلاك الإقليم لتلبية احتياجاتها الأمنية، التي يرى أنها مهددة من قبل الصين وروسيا.

ويسعى الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنه يمكن حماية جرينلاند بشكل أفضل داخل حلف الناتو.

أرسلت ألمانيا اليوم الخميس قوات إلى جرينلاند، وذلك في ظل تصاعد الجهود الأوروبية لدعم الدنمارك في وجه المطالب الأمريكية بالسيطرة على جرينلاند.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جنودا فرنسيين في طريقهم إلى جرينلاند للمشاركة في " تدريبات مشتركة" تنظمها الدنمارك. وقد أعلنت السويد والنرويج أيضا مشاركتهما.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخرا والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة حيث تجري محاكمته في الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كايا كالاس ألمانيا الاتحاد الأوروبي الدنمارك حشد القوات الأوروبية في جرينلاند جرينلاند حلف شمالي الاطلسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
زووم

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
"بقميص منتخب مصر".. 25 صورة لزيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف الكبير
رياضة عربية وعالمية

"بقميص منتخب مصر".. 25 صورة لزيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف الكبير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات