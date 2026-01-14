إعلان

أمريكا تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

كتب-عبدالله محمود:

06:59 م 14/01/2026 تعديل في 07:06 م

ستيف ويتكوف

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ويتكوف في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه سيتم الانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار.

وأكد ويتكوف، أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة المقاومة الإسلامية حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الأسير الأخير، وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.

وأضاف ويتكوف: "ممتنون لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي جعلت كل التقدم المحرز حتى الآن ممكنا".

ستيف ويتكوف المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي قطاع غزة إنهاء الحرب في قطاع غزة وقف إطلاق النار في غزة حماس

