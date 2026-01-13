إعلان

سفير أمريكا لدى إسرائيل: تل أبيب والولايات المتحدة لا تستعدان لهجوم على إيران

كتب : مصراوي

08:38 ص 13/01/2026

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة أو إسرائيل تخططان لمهاجمة إيران في الوقت الحالي.

واستبعد هاكابي احتمال شن هجوم عسكري على إيران، قائلا: "في الوقت الحالي، لا تخطط الولايات المتحدة ولا إسرائيل للتدخل العسكري نحن لا نستعد لهجوم".

وأضاف أنه "من الخطأ أن نعتقد أنهما الولايات المتحدة وإسرائيل يضعان خططا لإيران هناك تعاون لمراقبة الاحتجاجات الناس يائسون من النظام الإيراني".

وتابع: "الرئيس الأمركي دونالد ترامب ليس أحمقا ولن يسمح بمذبحة في إيران".

كانت مصادر أمريكية كشفت لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات دبلوماسية وعسكرية تجاه إيران، وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد.

وقد قدم البنتاجون لترامب حزمة موسعة من الخيارات الهجومية، تفوق ما سبق الكشف عنه، بما في ذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني، مواقع الصواريخ الباليستية، والضربات الجوية المستخدمة في حرب الأيام الاثني عشر.

وأشار أحد المصادر إلى أن هجوما سيبرانيا أو ضربة على جهاز الأمن الداخلي الإيراني يعتبران الأكثر احتمالا.

وقالت مصادر مطلعة إن فريق الأمن القومي لترامب سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة هذه الخيارات المحدثة، دون تأكيد مشاركة الرئيس شخصيا.

ومع اتساع نطاق الاحتجاجات داخل إيران، حذر ترامب خلال الأسابيع الماضية من تدخل عسكري إذا ما قامت قوات الأمن بقتل المتظاهرين، وفقا لروسيا اليوم.

مايك هاكابي أمريكا إيران هجوم أمريكا وإسرائيل على إيران خيارات عسكرية جديدة لضرب إيران خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية في إيران فرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران أمريكا تحث رعاياها مغادرة إيران ضربة عسكرية لإيران

"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
بالزي المغربي .. زوجة النني الثانية تنشر صورا جديدة لابنهما
إيلون ماسك يعترف بإنشاء شركة "سبيس إكس" للقاء كائنات فضائية
خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
سفير أمريكا لدى إسرائيل: تل أبيب والولايات المتحدة لا تستعدان لهجوم على
