ترامب: قد نرد على ما يحدث في إيران

أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال بشأن رد فعل أمريكي محتمل في الأيام المقبلة إزاء تطور الأوضاع الحالية في إيران، بقوله: "قد يحدث ذلك".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، قال إنه يتلقى إحاطة كل ساعة "أو أقل" حول الوضع المتطور على الأرض هناك.

وفي سياق متصل، أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن ترامب قد عُرضت عليه خطط أولية تتراوح بين ضربات محتملة وخيارات أخرى لا تستلزم عملاً عسكرياً، مؤكدين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وفي السياق ذاته، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى الثلاثاء المقبل إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران، مشيرين إلى أن اجتماع ترامب سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من من بين الخيارات هو فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت، لافتين إلى أن ذلك جاء بعدما هددت إيران اليوم الأحد بالرد من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية إذا وجهت لها الولايات المتحدة أي ضربات.