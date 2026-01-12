بيروت- (د ب أ)

شدّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها، مجدّدا التأكيد على أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية بل السلطة التشريعية."

وجاءت تصريحات الرئيس عون في أعقاب أداء رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قسم اليمين، اليوم الإثنين، بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الجمهورية "على ضرورة إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها."

وجدّد الرئيس عون "التأكيد على أن تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية بل السلطة التشريعية التي لها استناداً إلى الدستور مهمة إقرار القوانين أو تعديلها".

وأشار إلى أن "دور السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون الذي يقره مجلس النواب"، لافتا إلى "وجود قانون نافذ حاليا ومشروع قانون أحاله مجلس الوزراء لإدخال تعديل عليه وعلى المجلس النيابي أن يقوم بواجباته".

ومن جهته قال الوزير الحجار متوجها للرئيس عون "إننا نعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم على أمل أن تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السياق".

وأضاف: "أنا كوزير للداخلية ملتزم بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهيئة الاشراف كي تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل ذلك".