بعد تهديدات ترامب.. فاديفول يصل إلى آيسلندا ويجري محادثات حول أمن القطب الشمالي

كتب : مصراوي

08:31 م 11/01/2026

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

(د ب أ)

توقف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في آيسلندا مساء اليوم الأحد خلال رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة.

والتقى فاديفول بنظيرته ثورجيردور كاترين جونارسدوتير في الجزيرة التي تبعد أقل من 300 كيلومتر جنوب شرق جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك. ويأتي هذا اللقاء على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء بالقوة على جرينلاند.

ومن المرجح أن يتصدر أمن منطقة القطب الشمالي جدول أعمال المحادثات بين فاديفول وجونارسدوتير.

وكان ترامب كرر تهديداته بالسيطرة على جرينلاند، مستنداً إلى الأهمية الاستراتيجية للجزيرة، والوجود المكثف للسفن الروسية والصينية مؤخراً في المنطقة، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي تختزنها. وما يثير القلق بشكل خاص في تصريحات ترامب هو عدم استبعاده استخدام الضغوط العسكرية والاقتصادية لفرض السيطرة على الجزيرة، التي يغطي الجليد أربعة أخماس مساحتها وتفوق مساحة ألمانيا بستة أضعاف.

وعند وصول فاديفول إلى ريكيافيك، كان في استقباله عند مهبط الطائرات نائب المستشار الألماني ووزير المالية لارس كلينجبايل. ومازح وزير الخارجية الألماني زميله في الحكومة قائلاً :"هل هذه كليجونيا؟" (في إشارة فكاهية دمجت بين اسم كلينجبايل وعالم كلينجون المأخوذ من قصص الخيال العلمي). وتصادف وقوف طائرتي الوزيرين جنباً إلى جنب، حيث كان كلينجبايل أيضاً في طريقه إلى الولايات المتحدة وتوقف في آيسلندا للتزود بالوقود. وودع فاديفول زميله ورتب على كتفه قائلا"بالتوفيق".

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الألماني فاديفول في العاصمة واشنطن غدا الاثنين. ومن المتوقع أن تلعب تهديدات ترامب ضد جرينلاند دوراً محورياً في المباحثات، إلى جانب قضايا الأمن والدفاع عبر الأطلسي. كما سيتطرق اللقاء إلى تواصل الدعم لأوكرانيا والمشاورات الجارية بشأن وقف إطلاق النار هناك.

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول آيسلندا الدنمارك ترامب جرينلاند

