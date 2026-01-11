عبد العاطي ونظيره الباكستاني يبحثان التطورات في غزة واليمن

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، على هامش مشاركتهما في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وخلال اللقاء، أعرب عبد العاطي عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بباكستان، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها إلى إسلام أباد في شهر نوفمبر الماضي، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وتطرق الوزيران كذلك إلى التطورات فى اليمن حيث أكد عبد العاطي على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.